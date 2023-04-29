DÜ, TEKNOFEST İstanbul'da final mücadelesinde

Dünyanın en büyük havacılık festivali, ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST heyecanı ülkemizin farklı şehirlerinde düzenlenerek, yenilikçi ve girişimci katılımcıların geliştirdiği fikir ve ürünler, uzman jüriler tarafından değerlendirildi. 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST festivali ile de en iyiler ödül almaya hak kazanacak.

Her sene büyük bir titizlikle hazırlanarak TEKNOFEST'e katılan Düzce Üniversitesi bu sene de yarışan öğrenci takımları ile birlikte, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi kendi geliştirdikleri ürünlerle festivalde yer alıyor.

TEKNOFEST açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından kendisine Düzce Üniversitesi logolu şapka takdim edildi. Hediye şapkayı kafasına takan Varank, festival alanını gezdi. Bakan Varank'ın kullandığı milli aracımız TOGG'u deneyen Prof. Dr. Nedim Sözbir, aracın oldukça kaliteli, konforlu ve son teknoloji donanımı ile üretildiğini söyledi.

4 takımla temsil ediliyor

Öğrencilerin katılım sağlayabilmeleri için Düzce Üniversitesi tarafından her türlü desteğin sağlandığı TEKNOFEST'e bu sene, Düzce Üniversitesi 4 takımla finalde birincilik mücadelesi veriyor.

Düzce Üniversitesi'nde; PushUP AI takımı “Kullanıcılara Seyahatlerinin Tüm Planlanmasını Yapan, THY Servis ve Hizmetleriyle Entegreli Yapay Zeka Botu projesi” ile Thy Travel Hackathon kategorisinde, “Dijital Teknolojiler ile Tarımda Verimliliğin Arttırılması projesi” ile Tba Akademi Tarım takımı Tarım Teknolojileri kategorisinde, Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde Astronik takımı yer alırken, İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi Yarışması'nda ise Arkutan takımı mücadele ediyor.

İlk finalist Astronik Takımı

Her sene en az bir birincilik başarısı alan Düzce Üniversitesi öğrenci takımları, 2023 TEKNOFEST'e de ilk finalistler arasına Düzce Üniversitesi Astronik takımı adını yazdırdı. Geri kalan 3 takım da değerlendirme süreci içerisinde, final mücadelesini sürdürüyor. Ödüller, TEKNOFEST 2023'ün son günü olan 1 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

3 yılda 3 birincilik

Düzce Üniversitesi bu güne kadar katıldığı; 2020 TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarında Çevre ve Enerji Alanı'nda birincilik, 2021 TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında ise, Eğitim Teknolojileri Alanı'nda birincilik, 2022 TEKNOFEST Yazılım ve Simülasyon (Travel Hackathon) yarışmasında birincilik başarısı elde ederken, çeşitli kategorilerde de 2.lik ödülleri almayı başardı.

ISIF'23 uluslararası buluş yarışmasında da iddialı

Birçok altın ve gümüş madalya almayı başaran Düzce Üniversitesi, 2023 ISIF Buluş Yarışması'na 9 buluşla başvuruda bulundu. 1 Mayıs 2023 tarihine kadar sonuçların belirleneceği yarışmada Düzce Üniversitesi yine birden çok madalya almayı hedefliyor. Yarışmaya başvuran Düzce Üniversitesi akademisyenleri ve buluş alanları;

“Yeni Bir Katkı Bileşeni İçeren Bir Ultra Yüksek Performanslı Beton” Öğr. Gör. Betül İşbilir Kula, Prof. Dr. Serkan Subaşı, Muhammed Maraşlı, Muhammet Seis.

“Termokromik Özelliğe Sahip Elektriksel İletken Cam Elyaf Takviyeli Beton (Grc) Kaplama” Prof. Dr. Serkan Subaşı, Muhammed Maraşlı, Dr. Öğr. Üyesi Heydar Dehghanpour.

“Bir Akıllı Projeksiyon Cihazı Ve Bir Akıllı Projeksiyon Cihazının Çalışma Metodu” Prof. Dr. Resul Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih İlkbahar.

“Bir İnsan Yüzü Görüntüsünden Bir Boy Uzunluğu Bulma Sistemi ve Metodu” Dr. Öğr. Üyesi Fatih İlkbahar.

“Otomatlar İçin Düşük Maliyetli Kartezyen Ürün Seçme Mekanizması ve Kontrol Kartı” Öğr. Gör. Sabri Uzuner ve Fatih Mert Çelebi.

“AFB: Akustik Filtre Bankaları” Doç. Dr. Yusuf Altun ve Cevahir Parlak.

“Bir Doğrusal Motor” Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Recep Demirci, Ziya Demirkol.

“Hacamatik” Ar. Gör. Dr. Ahmet Yıldırım Balık, Ebru Balık, Mehmet M. Balık.

“Glutensiz Kuskus” Dr. Öğr. Ü. Emine Aydın, Prof. Dr. Duygu Göçmen.

“Boran Tetrahidrofuran Eldesi İçin Bir Yöntem” Doç. Dr. Mecit Aksu şeklinde sıralandı.

Ali Yıldız

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