Duayen Foto Muhabiri Coşkun Aral: 'Suç işleyen Türk de, Suriyeli de olabilir; hukukun karşısında eşit olmamız lazım'

Duayen Foto Muhabiri Çoşkun Aral, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Fatih Konuşmaları kapsamında Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgi ile karşıladığı Aral, mesleki tecrübelerini ve yaşadıklarını paylaştı. Ardından mesleği boyunca başına gelen olaylar ve yaptığı haberlerin görüntülerini izlerken o anlarda neler yaşadığını anlatan Aral'ı salondakiler dikkatle dinledi. Ülkede yaşanılan olayların medyada yönlendirmesindeki önemine değinen Aral, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanlarla ilgili bazı yayın kuruşlarının yayınladığı ayrıştırıcı ve ırkçı yazıların doğru olmadığını söyleyerek, suç işleyen vatandaşların Türk de Suriyeli de olabileceğini, hukukun karşısında herkesin eşit olması gerektiğini vurguladı.

“Hukukun karşısında eşit olmamız lazım”

Coşkun Aral konuşmasının devamında, “Bazı meslektaşlarımız olaylara çok duygusal bakıyorlar. Şu anda Türk medyası çok güçlü bir sınavı başarıyla verdi. Çünkü bu tür olayların acısını Türkiye 1978'de yaşadı. Alevi Sünni çatışmaları körüklenerek 4 illimizde ciddi katliamlar yaşandı. O yüzden medyamız duyarlı ama bazen şöhret yolunda duyarlılığını kaybetmiş, hesabını veremeyeceği yazılara imzalarını atan arkadaşlarımız oluyor. Bunların abartılı haberleri değerlendiriliyor. Bunları değerlendirmemek lazım. Çok ciddi bir konu, suç işleyen Türk de olabilir Suriyeli de olabilir bizim için hukukun karşısında eşit olması lazım. Onların Türkiye'deki diğer vatandaşlar gibi hukukun karşısında yaptığının sorumluluk getirdiğini bilmesi lazım. Suriye'nin bütünlüğünü koruyarak ortak politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Onun tarafını tutup diğerinin yanında olmadığınız zaman yanınızda olmadığınızın size karşı olacağını bilmeniz lazım. Umarım bir an önce bölgede savaş biter, Suriye'ye barış gelir, Suriyeli kardeşlerimiz kendi istekleriyle dönerler. Ama burada kaldıkları süre içerisinde unutmasınlar; Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de ayrımcılık ötekileştirme yoktur. Kanunlar karşısında bizimle eşit olmaları için gerekli tüm alt yapıların yapılması lazım. Onlar bizim geleceğimiz, bu renkler bizim için ekstra bir renktir” ifadelerini kullandı.

Tunacan Atalay - İslim Esra Çobanoğlu