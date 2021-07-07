Dubai'de büyük patlama

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman'ında demirli bir gemide patlama meydana geldi. Patlama sonrası limanda yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Cebal Ali Limanı'ndaki bir gemide bulunan konteynırda meydana geldiği belirtilerek, patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı. Açıklamada, patlamada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah



