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Dubai'de dünyanın en büyük dönme dolabının inşası tamamlandı

Dubai'de dünyanın en büyük dönme dolabının inşası tamamlandı
Dubai'de dünyanın en büyük dönme dolabının inşası tamamlandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde dünyanın en büyük dönme dolabının inşası tamamlandı.

Dubai'de dünyanın en büyük dönme dolabının inşası tamamlandı - Foto Galeri
Dubai'de dünyanın en büyük dönme dolabının inşası tamamlandı - Tıkla İzle

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde dünyanın en büyük dönme dolabının inşası tamamlandı. Bluewaters Adası'nda inşa edilen Ayn Dubai (Dubai`nin gözü) adlı dönme dolap, kapsül şeklinde 48 klimalı kabinden oluşuyor. 250 metreden fazla yüksekteki Ayn Dubai, bin 750 kişiye aynı anda hizmet verebilecek. Ayn Dubai, yaklaşık 38 dakikalık sürecek her turda 360 derecelik kesintisiz şehir manzarası sunacak. Dünyanın en büyük dönme dolabının, 21 Ekim'de kapılarını ziyaretçilerine açması bekleniyor.

Hamad Alnajjar
 

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