Dubai'de gerçekleştirilen yiyecek fuarına Türkiye'den yoğun katılım

Dubai'de düzenlenen dünyanın en önemli gıda ve içecek fuarlarından GULFOOD 2020 Fuarı'na Türkiye'den yoğun katılım gerçekleştirildi. Türkiye'de bulguru sofralara en sağlıklı haliyle kazandırmayı ve tüm dünya mutfaklarına sokmayı hedefleyen Duru Bulgur, bu yıl 25.'si düzenlenen dünyanın en önemli gıda ve içecek fuarlarından GULFOOD 2020 Fuarı'na katılarak büyük ilgi görmeyi başardı. 16-20 Şubat arasında Dubai'de düzenlenen GULFOOD 2020 Fuarı'na F&B ve HORECA Profesyonellerinin yanı sıra; Dernekler, ticaret organları, gıda tedarik görevlileri, restoran, kafe ve otel sahipleri, distribütörler, gıda sanayicileri ve diğer tüm gıda endüstrisi oyuncuları ve paydaşları katıldı. Fuar süresince düzenlenen tadım etkinliklerinde; bulgur pilavları, salata, köfte ve tatlı çeşitlerinden oluşan 14 farklı yemek, katılımcılara ikram edildi.