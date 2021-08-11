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Dubai'de plastik fabrikasında büyük yangın

Dubai'de plastik fabrikasında büyük yangın
Dubai'de plastik fabrikasında büyük yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai kentindeki plastik fabrikasında yangın çıktı.

Dubai’de plastik fabrikasında büyük yangın - Tıkla İzle

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai kentindeki Jebel Ali bölgesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile fabrika alev topuna dönerken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yangında ölen ya da yaralana olmadığı aktarılarak, yangının söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Dubai Sivil Savunma ekibi, Jebel Ali'deki plastik fabrikasında çıkan yangını başarıyla söndürdü. Sahada görülen yoğun duman, plastik malzemelerden kaynaklanmaktadır" denildi.

Muhammed Rabah
 

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