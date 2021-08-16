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Dubaları kaldırıp araçları para karşılığında park ettiren değnekçi kamerada

Dubaları kaldırıp araçları para karşılığında park ettiren değnekçi kamerada
Dubaları kaldırıp araçları para karşılığında park ettiren değnekçi kamerada

İstanbul Fatih’te dubaları kaldırarak araçlardan 15 TL isteyip park etmelerini sağlayan Y. T. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Değnekçinin otomobilleri park ettirmesi kameraya yansıdı.

Dubaları kaldırıp araçları para karşılığında park ettiren değnekçi kamerada - Tıkla İzle

İstanbul Fatih Prof.Dr. Sıddık Sami Onar Caddesi üzerinde, dubaları kaldırarak araçlardan 15 TL isteyip park etmelerini sağlayan Y. T. isimli şahıs, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakaladı. Yakalanan Y.T isimli şahıs emniyete götürüldü. Değnekçilik yaptığı tespit edilen Y. T. isimli şahsa 652 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs daha sonra, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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