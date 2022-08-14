Dubayla boks yaparken keşfedildi

Düziçi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde ağabeyine ait oto yıkama dükkanına gelen 6 yaşındaki Muhammed Ali İşcan, iş yerinin karşında faaliyet gösteren spor salonunda kick boks yapanları görünce kendisi de gördüğü hareketleri iş yerinin önünde duran plastik dubada yapmaya başladı. Muhammed Ali'nin seri çalışması salonundakilerin dikkatini çekerken cep telefonuyla kayda alınan görüntüler de kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Muhammed Ali, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar'ın talimatıyla uzaktan seyrettiği spor salonunda Milli Takım Antrenörü Hakan Kadıoğlu gözetiminde çalışmalara başladı. Yeteneği ile birçok hareketi kısa sürede öğrenen Muhammed Ali İşcan'nın hayali dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali gibi şampiyon olmak.

“Muhammed Ali'nin adına yakışır bir sporcu olacağına inanıyorum”

Muhammed Ali'yle antrenmanlara başladıklarını ifade eden Milli Takım Antrenörü Hakan Kadıoğlu, “Muhammed Ali salonumuzun karşısındaki oto yıkamacıda dubayla çalışırken bizim dikkatimizi çekti. Bizde yeteneğini gördükten sonra neden tekvando ya da kick boks yapmasın diye düşüncelere girdi ve salonumuzda antrenmanlara başladık. Biz kulüp olarak her zaman kendisinin arkasında olacağız. Muhammed Ali 6 yaşında olmasına rağmen çok yetenekli. Teknik kapasitesi, kas kütlesi çok iyi. Tabi bu bize bir şampiyonu anımsatıyor. Muhammed Ali, gerçekten de onun adına yakışır bir sporcu olacağına inanıyorum. Muhammed Ali ile inşallah güzel dereceler şampiyonluklar bizi bekliyor olacak” dedi.

“Cumhurbaşkanımla tanışmak istiyorum“

“İlerde Muhammed Ali gibi şampiyon olmak istiyorum“ diyen Muhammed Ali İşcan, “6 yaşındayım. Boks yapmasını çok seviyorum. Ağabeyimin dükkânında dubalarla çalışıyordum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlerde Muhammed Ali gibi şampiyon olmak istiyorum. Bir isteğim daha var. Cumhurbaşkanımla tanışmak istiyorum. Onun çok seviyorum” diye konuştu.

Merden İslah

