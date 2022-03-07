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Dubleks daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

Dubleks daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi
Dubleks daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiler olarak kullanıldığı düşünülen dubleks daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale ederken elinden hafif bir şekilde yaralanan itfaiye eri, ambulansta tedavi edildi.

Dubleks daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi - Tıkla İzle

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1756 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binadaki kiler olarak kullanıldığı düşünülen dubleks dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dairenin içerisindeki malzemeler kısa sürede alev alırken, art arda patlamalar yaşandı. Bir anda büyüyen yangın binanın çatısına da sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangın sonrasında tamamen kullanılamaz hale gelen dairede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangına müdahale ederken elinden hafif bir şekilde yaralanan itfaiye eri ambulansta tedavi edildi. Yangın sırasında dairede kimsenin olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Uslu
 

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