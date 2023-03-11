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Dubleks dairede gizli geçit: Jandarma bile şoke oldu

Dubleks dairede gizli geçit: Jandarma bile şoke oldu
Dubleks dairede gizli geçit: Jandarma bile şoke oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesinde dubleks dairede, önü dolapla kapatılan gizli kapıdan girilen bölümde, kaçak sigara imalathanesi ortaya çıktı. İmalathanede, piyasa değeri 226 bin 500 lira olan 62 bin 500 makaron ele geçirildi.

Dubleks dairede gizli geçit: Jandarma bile şoke oldu - Tıkla İzle

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, Çerkezköy'ün Fatih Mahallesi'ndeki evde kaçak sigara üretilerek piyasa sürüldüğünü belirledi. E.A.'nın dubleks evine operasyon düzenleyen jandarma, önü dolapla kapatılan gizli kapıdan girilen özel bölüm olduğunu belirledi.

Gizli geçitte kaçak imalathane çıktı

Gizli bölüme girip arama yapan jandarma ekipleri, 62 bin 500 dolu ve boş makaron, 42 kilo kıyılmış tütün ve tam otomatik elektrikli makaron doldurma makinesi ele geçirdi. Piyasa değeri 226 bin 500 lira olan kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Şaban Kardeş

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