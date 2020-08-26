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Dubleks ev fiyatına tay

Dubleks ev fiyatına tay
Dubleks ev fiyatına tay

Karacabey Harası’nda 60 tayın satışından 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildi. Borantay isimli tay 390 bin liradan alıcı buldu.

Dubleks ev fiyatına tay - Tıkla İzle

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 60 Arap koşu tayından 56'sı satılarak 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 56'sı 15 ile 390 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, Çilem Özdemir tarafında bir daire fiyatına, 390 bin liraya alınan "Borantay" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Borantay"ı, Zemheri Tarım'ın 350 bin liraya satın aldığı "Erciyes Fırtınası" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 340 bin liraya Abdullah Yazıcı'nın aldığı "Plevne" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 56 tayın satışından toplam 6 milyon 636 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

İhale sonrasında açıklamalarda bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, “Anadolu İşletmemizin yetiştirdiği 56 tayımızı rekor bir fiyata sattık. İhalenin muhammen bedeli yaklaşık 3 milyon 385 bin TL civarındaydı. Gerçekleşen satış fiyatı ise 6 milyon 636 bin TL oldu. Ortalama her sattığımız tay 119 bin TL'ye geldi. Bu da şunu gösteriyor, TİGEM'in yetiştirdiği atların sahalardaki başarısının karşılığını böyle müzayedelerde almış oluyoruz. Bütün bunları yaparken Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin önemli desteğini hissediyoruz. Dolayısıyla bu işlerde desteğin ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yasin Keskin

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