İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dudullu Meydanı yaya trafiğine kapatıldı

Dudullu Meydanı yaya trafiğine kapatıldı
Dudullu Meydanı yaya trafiğine kapatıldı

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Dudullu Meydanı ve Alemdağ Caddesi yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı. Meydanın çevresine ve yürüyüş yolunun giriş çıkışına barikatlar konuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında bir meydan daha yaya trafiğine kapatıldı. Ümraniye İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla yoğunluğun fazla olduğu Dudullu Meydanı ve Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı. Meydanın çevresine ve yürüyüş yolunun giriş çıkışına barikat konularak önlem alınırken, polis ve Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerine devam ediyor. Bu bölgelerin 3 Mayıs saat 24.00'e kadar kapalı kalması bekleniyor.

Metin Başar - Gamze Erdemir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.