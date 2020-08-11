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Düğün davetlileri ölüme meydan okudu

Düğün davetlileri ölüme meydan okudu
Düğün davetlileri ölüme meydan okudu

Bursa’da sokakta düğün davetlileri, sosyal mesafe kuralını yerle bir etti. Davetliler saatlerce dans ederken, çoğunluğunun da maskesiz olması dikkat çekti. O anlar kameralara yansıdı

Düğün davetlileri ölüme meydan okudu - Tıkla İzle

Dünya genelinde covid-19 nedeniyle düğünler ve toplu organizasyonlar bir süre önce yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak düğünlerin yapılabileceği açıklandı.

www.bursayadairhersey.com'da yer alan habere göre, Bursa'da yapılan bir düğünde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu, ne de maske kuralına. Düğüne katılanlar uyarılara aldırış etmeden sokak ortasında halay çekip dans ederek saatlerce eğlendiler.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yaklaşık 300 kişilik davetlinin sosyal mesafesiz olmasının anları dakikalarca devam etti.

Abdullah Uğur
 

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