Düğün dönüşü feci kaza: 7 ölü, 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas'ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'da katıldıkları düğünden Malatya'ya dönen davetlileri taşıyan 44 J 4257 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve Malatya'dan Amasya istikametine giden 34 EBE 72 plakalı nakliye kamyonu çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü 9 kişi yaralandı. 9 ağır yaralı Sivas ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan 5 kişinin hayati tehlikesi sürerken kaza da hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Minibüs sürücüsü Ayhan Sevin ile araçta bulunan; Şenay Kızılaslan, Meliha Kızılaslan, Seyit Battalgazi Sevin, Fadime Sarıbaş, Adile İzci ve Hacı Süleyman Kızılaslan hayatlarını kaybetti.

9 kişi yaralandı

Feci kazada E.P., C.P., E.K., İ.K., S.Y., B.P., R.K.Y., A.Y. ve kamyon sürücüsü M.Ö. yaralandı. Öte yandan, Sivas-Malatya karayolu kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Onur Erden - Volkan Kaplan

