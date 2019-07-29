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Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı!

Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı!
Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı!

Konya’nın Karapınar ilçesinde içerisinde düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, 05.00 sıralarında Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da bir yakının düğüne katılan ve Osmaniye'ye gittiği öğrenilen Hacı Sakallı idaresindeki 80 LD 446 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Çavuş Sakallı ve Emin Keklik olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Hacı Sakallı ve Burcu ve Elif Sakallı da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli ve Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi yapılmak için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Cihan Karakış
 

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