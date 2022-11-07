Düğün dönüşü korkutan kaza: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.K.E. idaresindeki 54 AAC 072 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil boş araziye uçtu. Sürücü M.K.E. ile otomobil içerisinde bulunan diğer 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esra Angün



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