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Düğün dönüşü korkutan kaza: 4 yaralı

Düğün dönüşü korkutan kaza: 4 yaralı
Düğün dönüşü korkutan kaza: 4 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde düğünden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düğün dönüşü korkutan kaza: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.K.E. idaresindeki 54 AAC 072 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil boş araziye uçtu. Sürücü M.K.E. ile otomobil içerisinde bulunan diğer 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esra Angün
 

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