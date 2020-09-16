İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düğün dönüşü tır parkında yapılan drift toplam 9 bin 194 TL cezayla sonuçlandı

Düğün dönüşü tır parkında yapılan drift toplam 9 bin 194 TL cezayla sonuçlandı
Düğün dönüşü tır parkında yapılan drift toplam 9 bin 194 TL cezayla sonuçlandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düğün dönüşü tır parkında aracıyla drift yapan ve maske takmayan gence toplam 9 bin TL 194 TL para cezası yazılırken, aracına ve ehliyetine 60 gün el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon-Giresun Sahil Yolu üzerinde Beşikdüzü ilçesinde tır parkı içerisinde düğünden dönen bir otomobilin drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve silahla havaya ateş edildiği ile ilgili sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, sosyal medya görüntülerinden söz konusu otomobil ve sürücüsü ile havaya ateş eden şahsı belirleyerek gözaltına aldı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan genç hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 8 bin 294 TL trafik cezası kesilen gence ayrıca Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince “Maske Takmamak” suçundan 900 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Gencin aracına ve ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, havaya ateş eden ve silahı ile birlikte yakalanan şüpheli şahıs hakkında ise işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bekir Koca
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.