Düğün fotoğraflarını Taksim'de çektiren Kongolu çift vatandaşların ilgi odağı oldu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan siyahi çift, İstanbul'da dünya evine girdi. Çiçeği burnunda çift, düğün fotoğraflarını ise Taksim'de çektirdi.

Fotoğraf çektirmek için Gezi Parkı'na da giden çift, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kimileri genç çifti izlerken, kimisi o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Çifti yalnız bırakmayan arkadaşları da renkli giyimleriyle görenlerin dikkatini çekti.

Çiftin kadın arkadaşları beyaz elbiseleriyle, erkek arkadaşları ise pembe takım elbiseleriyle arkadaşlarına eşlik etti. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli fotoğraflar çektiren çift, fotoğraf çektirdikten sonra gittikleri esnada çiçek satıcıları ve para isteyen çocuklarla karşılaştı. Yeni evli çiftten para isteyen çocuklar, gelin arabasının üzerine yattı.

“Türkiye çok güzel”

Damadın kardeşi olduğunu söyleyen Cale, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden geliyoruz. Benim kardeşimin düğün günü. Bu yüzden burada fotoğraf çekindik. Tebrikleri bekliyoruz, herkese teşekkür ediyoruz. Çiftin isimleri, Malen ve Yaian. 3 yıldır Türkiye'deyim. Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğrenciyim. Kardeşimin burada seyahat acentesi var. Onun seyahat acentesinde çalışıyoruz. Türkiye çok güzel” dedi.

Sümer Avcı

