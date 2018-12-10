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Düğün hazırlığı yapıyordu, 21 yaşında kalbine yenildi

Düğün hazırlığı yapıyordu, 21 yaşında kalbine yenildi
Düğün hazırlığı yapıyordu, 21 yaşında kalbine yenildi

Elazığ'da kalp hastası 21 yaşındaki Bizar Çelik Güneşoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

 Resmi muamelesini yapan ancak düğün hazırlığında olan Güneşoğlu'nun ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere herkesi üzdü.

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Sarıcan Beldesi'nde ailesiyle yaşayan kalp hastası Bizar Çelik Güneşoğlu (21), bugün sabah saatlerinde rahatsızlığı nedeniyle yatağında yaşamını yitirdi. Yatağında ölü bulunan Çelik'in yakınları gözyaşlarını tutamadı. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın cansız bedeni otopsi sonrasında yakınları tarafından alınarak Sarıcan beldesine götürüldü. Güneşoğlu'nun, beldede kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği bildirildi.

Güneşoğlu'nun, resmi olarak nikahlandığı, düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi. AK Parti'nin Sarıcan Kadın Kolları üyesi olan genç kızın ölümü ailesi, yakınları ve partilileri olmak üzere belde deki herkesi üzdü.  

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