Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi, o anlar kameraya yansıdı

Olay, bugün saat 17.40 sıralarında Fatih ilçesi Karagümrük'te meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan araç sürücüleri vakaya yetişmeye çalışan ambulansa dakikalarca yol verdi. Ambulans şoförünün ısrarla siren çalmasına aldırış etmeyen konvoyda bulunan 34 MN 7419 plakalı aracın camlarından sarkan çocuklar havaya köpük sıkıp, mendil salladı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Volkan Kayalar - Abdullah Uğur
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