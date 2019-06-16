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Düğün konvoyunda aracın tavanına çıkıp ölümle burun buruna geldiler

Düğün konvoyunda aracın tavanına çıkıp ölümle burun buruna geldiler
Düğün konvoyunda aracın tavanına çıkıp ölümle burun buruna geldiler

Diyarbakır’da düğün çıkışı gelin konvoyuna katılan otomobil tehlike saçtı. Otomobilin tavanına çıkan gençler ölümle burun buruna gelirken tehlike anları cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi.

Düğün konvoyunda aracın tavanına çıkıp ölümle burun buruna geldiler - Tıkla İzle

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün gece saatlerinde düğün konvoyu gelin ve damadı eve bırakmak için yola çıktı. Konvoya katılan bir otomobil, trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerlerken sürücülere zor anlar yaşattı. Bununla da yetinemeyen sürücü, otomobilin tavanına 5 kişiyi çıkartarak seyir haline devam etti.

Otomobilin üzerinde bulunan 5 kişiyle trafikte seyir eden sürücü gençlerin canını hiçe sayarak trafiği birbirine kattı. Çevredeki vatandaşların korna çalıp uyarmalarına aldırış etmeden yoluna devam eden otomobil arkada bulunan bir başka otomobilde yolculuk eden vatandaşın cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.  

Murat Başal - Sedat Irmak

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