Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı: 10 bin TL ceza, 60 gün ehliyetine el konuldu

Olay, Ünye Devlet Sahil Yolu Çaybaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunu durdurarak, plakasını söktüğü otomobiliyle drift yapan aracın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde otomobilin Samsun'un Çarşamba ilçesinde olduğu tespit edildi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile çalışma yürüten Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliğine getirdi. Ekipler, ‘drift yapmak ve trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından 10 bin lira ceza uygulanan sürücü Yasin U.'nun ehliyetine 60 gün el koydu.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün drift yaparken sahil yolunu kapattığı ve kendi etrafında döndüğü, bir kameramanın o anları kaydettiği ve damadın ise sürücüye alkış tuttuğu anlar yer aldı.

Selim Kuşcu