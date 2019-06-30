Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Kılavuz kavşağında meydana geldi. Kazada S.Ö. yönetimindeki 34 DF 5434 plakalı tır, kavşağa girmekte olan düğün konvoyundaki B.Köse yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobile çarptı. Aracın sürücüsü B.Köse ve araçta bulunan aynı aileden M. Köse, Ş. Köse ve Aliye Köse ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aliye Köse burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Evlenen çiftin de yaralıların durumunu öğrenmek için düğün arabası ile hastaneye geldikleri görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Veysel Korkmaz - Onur Erden