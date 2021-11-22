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Düğün konvoyunda korkutan anlar kamerada

Düğün konvoyunda korkutan anlar kamerada
Düğün konvoyunda korkutan anlar kamerada

Esenyurt’ta bir grup düğün konvoyu yaparak alt geçidi trafiğe kapattı. Lüks araçların bulunduğu konvoyda bir kişi işe drift yaparak yürekleri ağza getirdi. Meşalelerin yakıldığı konvoyda damat da havaya atıldı. Trafikteki sürücülerin tepki gösterdiği olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Düğün konvoyunda korkutan anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün 20.00 sıralarında Esenyurt Meydan alt geçit mevkisinde yaşandı. Düğün eğlencesi için yola çıkan konvoy yürekleri ağza getirdi.

Meydan alt geçidi trafiğe kapatan düğün konvoyu daha sonra meşale yakarak kutlamaya başladı. İçlerinden bir trafik magandası ise lüks aracıyla dakikalarca drift yaparak ortalığı dumana kattı.

O anlar ise düğün konvoyuna katılanların cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan konvoy daha sonra kornalara basarak olay yerinden uzaklaştı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat
 

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