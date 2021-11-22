Düğün konvoyunda korkutan anlar kamerada

Olay, dün 20.00 sıralarında Esenyurt Meydan alt geçit mevkisinde yaşandı. Düğün eğlencesi için yola çıkan konvoy yürekleri ağza getirdi.

Meydan alt geçidi trafiğe kapatan düğün konvoyu daha sonra meşale yakarak kutlamaya başladı. İçlerinden bir trafik magandası ise lüks aracıyla dakikalarca drift yaparak ortalığı dumana kattı.

O anlar ise düğün konvoyuna katılanların cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan konvoy daha sonra kornalara basarak olay yerinden uzaklaştı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat



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