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Düğün konvoyunda yolu kapatıp, havai fişek attılar

Düğün konvoyunda yolu kapatıp, havai fişek attılar
Düğün konvoyunda yolu kapatıp, havai fişek attılar

Küçükçekmece E-5 Yanyol’da düğün konvoyunu durdurup yolu trafiğe kapatan şahıslar, havai fişek atarak kutlama yaptı. Trafikte de yoğunluğa neden olan gençler, bir süre sonra bölgeden ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düğün konvoyunda yolu kapatıp, havai fişek attılar - Tıkla İzle

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde yanyolda yaşanan olayda, gençler düğün konvoyunu durdurup, ellerine kutu alıp havai fişek patlattı. Gençlerin trafiği kapatarak havai fişek patlatması tehlikeye davetiye çıkartırken, trafikte de yoğunluğa neden oldu. Yolu kapatan konvoya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Kimsenin müdahalede bulunmadığı konvoy, bir süre sonra kendiliğinden dağıldı.


Medeni Topaloğlu
 

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