Düğün konvoyunda yolu kapatıp, havai fişek attılar

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde yanyolda yaşanan olayda, gençler düğün konvoyunu durdurup, ellerine kutu alıp havai fişek patlattı. Gençlerin trafiği kapatarak havai fişek patlatması tehlikeye davetiye çıkartırken, trafikte de yoğunluğa neden oldu. Yolu kapatan konvoya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Kimsenin müdahalede bulunmadığı konvoy, bir süre sonra kendiliğinden dağıldı.



Medeni Topaloğlu



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