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Düğün konvoyundaki kazada camdan fırlayan sürücü öldü

Düğün konvoyundaki kazada camdan fırlayan sürücü öldü
Düğün konvoyundaki kazada camdan fırlayan sürücü öldü

Ankara'da, düğün konvoyunda ilerleyen otomobil önce başka bir otomobile daha sonra da TIR’a çarparak alev aldı. Kazada, yanan otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Karapürçek mevkisinde meydana geldi. Düğün konvoyunda ilerleyen Rahim Şıvka yönetimindeki 16 VD 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette ilerleyen Beytullah Ö. yönetimindeki 06 FV 5577 plakalı otomobile, daha sonra da Mehmet Ş.'nin kullandığı 38 JH 220 plakalı TIR'a ve bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin ön camından fırlayan Rahim Şıvka, olay yerinde hayatını kaybederken, yaklaşık 50 metre sürüklenen 16 VD 111 plakalı otomobil alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobil küle döndü. Otomobil ve TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Musa Erdoğan - Muhammet Mücahit Dereli
 

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