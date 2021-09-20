İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkarttı

Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkarttı
Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkarttı

Düzce’de düğün konvoyundan atılan meşale, fındıklık alanında yangın çıkarttı. Yoldan geçen vatandaşlar yangın tüpleri ile yangını söndürürken, itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması yaptı.

Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkarttı - Tıkla İzle

Olay, Nezih Tütüncüoğlu bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda meşale yakanlar meşaleleri yol kenarında bulunan fındıklık alan üzerine attı.

Konvoyun bölgeden ayrılmasından dakikalar sonra meşale fındıklık alanında yangın çıkarttı.

Olayı gören başka vatandaşlar durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirirken, araçlarında bulundurdukları yangın tüpleriyle de yangına müdahalede bulundu.

Yangının büyümemesi için uğraş veren vatandaşlar kısa sürede yangını söndürürken, itfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Enes Bektaş-Ali Yıldız
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.