Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkarttı

Olay, Nezih Tütüncüoğlu bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda meşale yakanlar meşaleleri yol kenarında bulunan fındıklık alan üzerine attı.
Konvoyun bölgeden ayrılmasından dakikalar sonra meşale fındıklık alanında yangın çıkarttı.
Olayı gören başka vatandaşlar durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirirken, araçlarında bulundurdukları yangın tüpleriyle de yangına müdahalede bulundu.
Yangının büyümemesi için uğraş veren vatandaşlar kısa sürede yangını söndürürken, itfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Enes Bektaş-Ali Yıldız