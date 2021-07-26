Düğün konvoyundan havaya ateş açan güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Olay, Dörtyol Mahallesi, Otogar Kavaşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar- İzmir yolundan otogar istikametine doğru gelen düğün konvoyu içerisindeki üstü açık bir araçtan havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Konvoyu Otogar Kavaşağı'nda durduran ekipler havaya ateş açıldığı belirtilen araca yöneldikleri esnada sürücüsünün konvoy içerisindeki 03 DT 798 plakalı bir araca yöneldiğini fark etti. Bunun üzerine her iki araçta da arama yapan ekipler 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İçerisinde 7 adet mermi bulunan tabancanın yapılan incelemede tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Polis ardından havaya ateş açan ve tabancanın sahibi olduğu öne sürülen B.T., isimli şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şahsın güvenlik görevlisi olduğunu öğrenildi.

Olayla ilgili Milli Birlik Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.



Gökten Ceylan

