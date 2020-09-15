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Düğün konvoyunun önünü bu kez 'Kazlar' kesti

Düğün konvoyunun önünü bu kez 'Kazlar' kesti
Düğün konvoyunun önünü bu kez 'Kazlar' kesti

Rize’de adeta bahşiş ister gibi düğün konvoyunda gelin arabasının önünü kesen kazları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Düğün konvoyunun önünü bu kez 'Kazlar' kesti - Tıkla İzle

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Özkurt Ailelerinin düğününde yaşanan bir olay herkesi güldürdü. Senem ve Oğuzhan Özkurt çifti dünya evine girdi. Ardeşen Belediyesi'nde yapılan nikahın ardından gelin ve damat konvoy şeklinde Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çayırdüzü Köyü'ne gitti. Fırtına Vadisi girişinde başlayan konvoy Çayırdüzü Köyü'nde sona erdi. Bu esnada köyün girişinde ilginç bir olay yaşandı. Sürü halinde ilerleyen kazlar düğün konvoyunun önünü kesti. Araçlardan çalınan kornalara aldırış etmeyen kazlar yoldan çekilmedi. Bu esnada gelin arabasının önündeki araçta bulunan bir bayan kazları yolun kenarına çekmek için hamle yaptı. Kazlar bu sefer gelin arabasının önüne giderek orada durdu.

Bu anlar konvoyu çeken kameraman tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazlar gelin arabasında önünde damattan bahşiş ister gibi durdu. Sonrasında kazlar bir vatandaşın hamlesi ile arabanın önünde çekildi.

Mustafa Özyanık

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