İhlas Haber Ajansı

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Düğün konvoyunun önünü kesen 3 kişi 'gasp girişimi' iddiasıyla yargılanmaya başlandı

Düğün konvoyunun önünü kesen 3 kişi 'gasp girişimi' iddiasıyla yargılanmaya başlandı
Düğün konvoyunun önünü kesen 3 kişi 'gasp girişimi' iddiasıyla yargılanmaya başlandı

Kayseri'de otomobille düğün konvoyunun önünü keserek gelin ve damadın bulunduğu aracı gasp etmeye çalıştıkları öne sürülen 3 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar İ.A., K.K. ve B.H. ile başka suçtan tutuklu olan müşteki damat M.K.C, babası S.C. ve K.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık İ.A. savunmasında, bahşiş almak amacıyla araçlarıyla düğün konvoyuna katıldıklarını, sonrasında yanlış anlaşıldıklarını ve aralarında kavga çıktığını belirtti. İ.A., karşı tarafın kalabalık olması sebebiyle kaçmaya çalışırken otomobillerini durdurmaya çalışan müşteki S.C.'nin bir süre sürüklendiğini söyledi.

Yusuf Ziya Ağaşe

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