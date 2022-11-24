Düğün konvoyunun önünü kesen 3 kişi 'gasp girişimi' iddiasıyla yargılanmaya başlandı

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar İ.A., K.K. ve B.H. ile başka suçtan tutuklu olan müşteki damat M.K.C, babası S.C. ve K.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık İ.A. savunmasında, bahşiş almak amacıyla araçlarıyla düğün konvoyuna katıldıklarını, sonrasında yanlış anlaşıldıklarını ve aralarında kavga çıktığını belirtti. İ.A., karşı tarafın kalabalık olması sebebiyle kaçmaya çalışırken otomobillerini durdurmaya çalışan müşteki S.C.'nin bir süre sürüklendiğini söyledi.

Yusuf Ziya Ağaşe

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.