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Düğün magandası 11 kişiyi yaraladı

Düğün magandası 11 kişiyi yaraladı
Düğün magandası 11 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa’da düğünde atılan tüfekten çıkan saçmalar, 11 kişinin yararlanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Balkatan Mahallesi'nde meydana geldi.

İsmi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yekta Nur K., Süreyya K., Hızal K., Hilal K., Esra K., Sibel A., Mehmet T., Ahmet T., Muhlif A., Yusuf G. ve Mahmut Ç. yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tüfeği ateşleyen sahsı belirlemek için çalışma başlattı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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