Düğün, nişan dönemine girildi, şık kıyafetler rafları süslüyor

Düğünler, nişanlar, özel davetlerde yaz günlerinde giyilecek elbiseler, bu anları yaşamak isteyen kadınlar için özel koleksiyonlar hazırlanmaya başlandı. Bu çerçevede DeFacto, son moda trendlerine göre tasarladığı koleksiyonda, her zevke uygun renk ve model alternatifleri sunuyor.

Koleksiyonda romantik pembeler, çekiciliğin vazgeçilmez rengi kırmızılar, yaz mevsiminin gözdesi sarılar ve asil siyahlardan oluşan elbiseler dikkat çekiyor. Elbise koleksiyonunda fırfır detaylar ve volanlar romantik havasıyla dikkat çekerken anvelop tasarımlar davetlerin favorileri arasında öne çıkıyor.