İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düğün, nişan dönemine girildi, şık kıyafetler rafları süslüyor

Düğün, nişan dönemine girildi, şık kıyafetler rafları süslüyor
Düğün, nişan dönemine girildi, şık kıyafetler rafları süslüyor

Yaz dönemi demek bir nevi düğün ve nişan dönemide demek. Giyim markaları bu anlayıştan hareketle mağazalarını şık kıyafetlerle donatmaya başladı.

Düğünler, nişanlar, özel davetlerde yaz günlerinde giyilecek elbiseler, bu anları yaşamak isteyen kadınlar için özel koleksiyonlar hazırlanmaya başlandı. Bu çerçevede DeFacto, son moda trendlerine göre tasarladığı koleksiyonda, her zevke uygun renk ve model alternatifleri sunuyor.

Koleksiyonda romantik pembeler, çekiciliğin vazgeçilmez rengi kırmızılar, yaz mevsiminin gözdesi sarılar ve asil siyahlardan oluşan elbiseler dikkat çekiyor. Elbise koleksiyonunda fırfır detaylar ve volanlar romantik havasıyla dikkat çekerken anvelop tasarımlar davetlerin favorileri arasında öne çıkıyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.