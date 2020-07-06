Düğün polisi devrede

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği şehirlere yönelik yeni bazı tedbirler devreye girmeye başladı. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelere izin verilmezken bazı yerlerde sokak düğünleri yasaklandı. Ayrıca düğünlerde kolluk kuvveti görevlendirilmesi kararlaştırıldı. ‘Düğün polisi' uygulaması ilk olarak Gaziantep'te başladı. Şehirde 67 ekipten oluşan toplam 229 personel görevlendirildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, düğün için uygun açık hava yeri olmayan bölgelerde okul bahçelerinin tahsis edileceğini söyledi. Uygulama, vakaların artış gösterdiği diğer illerde de hayata geçirilecek. Bilim Kurulu da bu konuyu önümüzdeki günlerde yapacağı toplantı ile gündeme getirecek. Kurul, düğünlere katılacak kişi sayısının azal-tılması ve asker uğurlamalarıyla ilgili yeni tedbirler almayı tartışacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Valisi'ne, kalabalık asker uğurlamasına katılanların gözaltına alınmasıyla ilgili emir verdiğini söylemişti.

"HALAY VARSA MERASİM YOK"

Bursa Emniyetine, Görüklü Mahallesi'nde yapılan bir sokak düğününde korona tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar geldi. Bölgeye giden ekipler, düğün yapılan alanın etrafını çevirip müziğin sesini kıstırdı. Ardından mikrofonu eline alan bir memur, tedbirlere uyulması ve halay çekilmemesi şartıyla düğünün kaldığı yerden devam etmesine izin verdi.

Türkiye Gazetesi