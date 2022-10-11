Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar yine iş başında

Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda geçen hafta meydana gelen hırsızlık olayında bir çocuk, kaşla göz arasında gözüne kestirdiği telefonu çalmıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansımıştı. Çocuklar, yine Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir düğün salonuna gelen davetlileri hedef aldı. 9 Ekim'de meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olan çocuklar, davetliler oynadıkları sırada bu kez bir kadının sırt çantasından kaşla göz arasında çaldıkları telefonla kayıplara karıştı.

Murat Başal

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