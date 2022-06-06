Düğün salonu, çamur salonuna döndü

Geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde bir düğün salonunda, meydana gelen sel felaketinden vatandaşlar canlarını zor kurtarmıştı. Düğün organizasyonu esnasında dağdan gelen sel salonu basmıştı.

Masa ve sandalyeler sular içinde kalmış, düğüne gelenler ise masaların üzerine çıkarak kurtulabilmişti. Suların çekilmesiyle otel çamurlar içinde kaldığı, salonun içi ve çevresinin ise çamur balçıklarıyla dolduğu gözlendi.

İşletme sahibi Anıl Şahin, en büyük tesellilerinin can kaybı olmadığını ifade ederek, "Büyük bir olay atlattık, maddi olarak kaybımız olsa da düğün esnasında çocuklar da vardı. Yaralımız yok. Yukarı dağdan gelen sel direkt salona geldi" dedi. Düğün için gelen misafirlerin canlarını kurtarmak için çaba harcadıklarını belirten Şahin, "Metrekareye 25 kilogramlık yağışın hepsi buradan geçti. Büyük insan boyunu geçen sularla mücadele ettik, otelin kapılarını kırarak içerdeki sel sularının dışarıya tahliye etmesini sağladık, dağlardaki arı kovanları bile otele geldi" dedi.

Öte yandan AFAD ekipleri, çamurlarla kaplı olan düğün salonunda temizlik çalışması başlattı.

Ali Kapan

