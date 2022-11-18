Düğün salonunda gazdan zehirlenen vatandaşların hastaneye sevkleri sürüyor

Olay, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağından, nişan merasimine katılan 70'ten fazla kişi etkilendi. Baygınlık, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetleri yaşayan vatandaşlar, Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. Devrekani Devlet Hastanesinde müdahaleleri yapılan vatandaşlar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor. İlçeye sevk edilen çok sayıda ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen hastaların tedavileri devam ediyor. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar ise hastaneden taburcu edilmeye başlandı.

Murat Kanber

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