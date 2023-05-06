İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde düğüne giderken sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Kayıp 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Üçdirek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğüne giden ve içerisinde 4 kişinin olduğu Kerim Y.'nin kullandığı 27 AJV 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Akıntıya kapılan otomobili görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken, sudan çıkamayan Nadide Yılmaz ile Gülcan Yılmaz ise boğularak hayatını kaybetti. Akıntıya kapılarak kaybolan Şevket Baykuş'u bulma çalışmaları ise devam ediyor.

Olayı duyan şahısların yakınları ile vatandaşlar, bölgeye akın etti. Ekipler tarafından çıkartılan cesetler, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cevher Göçmez

İLGİLİ HABER
Güngörende zincirleme kaza: 1i ağır 2 yaralı Güngören’de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Gaziantepte zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
İLGİLİ HABER
TEM Otoyolunda feci kaza: Araç ikiye bölündü TEM Otoyolunda feci kaza: Araç ikiye bölündü

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.