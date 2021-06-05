Düğün sezonunun açılması kuyumcuların yüzünü güldürdü

Normalleşme süreciyle birlikte düğünlerinde belli bir kısıtlamalar çerçevesinde başlamasıyla kuyumcularda da hareketlilik biraz olsun başladı. Salgın sürecinde kuyum sektörünün yüzde 50 daraldığını dile getiren kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Koronavirüs, evlenecek çiftlerin planlarını aksattı. Düğün rezervasyonlarında iptaller ve ertelemeler yaşanmasına neden oldu. Virüs sürecinde ise altın fiyatları yükseldi.

Normalleşme süreci ile düğünlerin de başlamasıyla işlerimiz biraz olsun hareketlilik yaşanırken, müşterilerimiz altın fiyatlarının yükselmesiyle daha çok yarım gram altına yöneliyor. Altın geçmiş yıllara bakıldığında hep kazandıran bir yatırım aracıdır. Normalleşme dönemi ve düğün sezonunun açılmasıyla ufak bir hareketlenme başladı. Gram altın 526 liradan, çeyrek altın 845 liradan, yarım altın 1.690 liradan ve 3 bin 390 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.

Cem Kaan Toka

