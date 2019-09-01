Düğün sonrası dehşeti yaşadılar 10 yaralı

Alın bilgilere göre kaza Çiftlik kavşağında meydana geldi. Çifti Mahallesi'nde bulunan düğüne katılan Özgen ailesi düğün sonrası inegöl'e dönmek Ali Özgen'in yönetimindeki 11 EK 495 plakalı özel otomobil yolu çıktılar. Çitlili kavşağına geldikleri sırada Ankara istikametinden gelip inegöl'e doğru seyir halinde olan Erol Türkoğlu yönetimindeki 16 AFG 890 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Türkoğlu yönetimindeki otomobil takla atıp ters vaziyette yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi. Can pazarın yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi ile itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralanan Ali Özgan, Salih Özgan, Enbiye Özgan, Ümran Özgan, Sebiye Özgan, Deniz Türkoğlu, Ömer Faruk Türkoğlu, Nisanur Türkoğlu, Muhammed Aşar Türkoğlu, ve Erol Türkoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.