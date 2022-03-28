Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Konak Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında yaşanan gerginlik polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya güçlükle ayırırken, yumrukların havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine saldırması, polis ekiplerinin ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

Murat Hazer



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