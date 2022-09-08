Düğün yolunda feci kaza: 5'i ağır 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şarkışla ilçesi Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Sivas-Kayseri sınırına yakın bir noktada gerçekleşen kazada Cuma T. (54) yönetimindeki 31 AJH 840 plakalı Fiat marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken bariyerlere çarparak takla attı. Şoför ve araçta bulunan B.K., Y.T., M.T., E.Ş., N.Ş.ve R.B. yaralandı. Kaza yerine Uluş, Altınyayla, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden ambulanslar sevk edildi. Yaralılar ilk etapta Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 5 yaralı Sivas'a sevk edildi. Araçta bulunanların Hatay'dan düğün için Sivas'a geldikleri öğrenildi. Kazada ağır yaralanan R.B. isimli genç kadının hamile olduğu belirtildi. Yaralananlarda 4'ünün ise çocuk olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Bardak