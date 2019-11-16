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Düğünde 5 kilo soğan hediye edildi

Düğünde 5 kilo soğan hediye edildi
Düğünde 5 kilo soğan hediye edildi

Bangladeş'te yükselen soğan fiyatları ülke gündeminden düşmezken, başkent Dakka’dan yaklaşık 90 kilometre uzakta olan Comilla şehrinde gerçekleştirilen bir düğünde, arkadaşları düğün hediyesi olarak damada 5 kilogram soğan hediye etti.

Düğünde 5 kilo soğan hediye edildi - Tıkla İzle

Bangladeş'te soğan krizi bütün çabalara rağmen son bulmazken, bir kilogram soğan yaklaşık 250 takaya (19 lira) yükseldi. Bangladeşli vatandaşlar, çözüm bulunamayan soğan krizi üzerine komik video veya fotoğraflar çekip sosyal medya üzerine paylaşarak yaşananlara tepki göstermeye başladı.
Comilla şehrinde gerçekleştirilen Ripon Mia adlı vatandaşın düğüne katılan damadın Shohid, Sipon ve Shajahan adlı 3 arkadaşı, 5 kilo soğan satın alıp hediye paketine sararak düğünde damat ve geline hediye etti. Olay sırasında çekilen görüntü daha sonra sosyal medya üzerinde paylaşınca tıklanma rekoru kırdı.

Moshıur Rahman
 

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