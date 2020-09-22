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Düğünde arı sokan 7 yaşındaki çocuk öldü

Düğünde arı sokan 7 yaşındaki çocuk öldü
Düğünde arı sokan 7 yaşındaki çocuk öldü

Adana’da düğünde arı sokan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki Miraç Gülaner'i, bir akrabalarının düğününde arı soktu. Arı sokması sonucu fenalaşan çocuğu ailesi hemen hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından küçük Miraç'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.

Umutcan İşledici
 

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