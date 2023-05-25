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Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 4'ü ağır 9 yaralı

Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 4'ü ağır 9 yaralı
Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 4'ü ağır 9 yaralı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde düğünde iki akraba aile arasında çıkan tartışmada önce sandalyeler havada uçuştu, daha sonra silahlar konuştu. Çıkan kavgada 4’ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 4'ü ağır 9 yaralı - Tıkla İzle

Daha önceden aralarında husumet olan iki aile düğünde karşılaşınca olay çıktı. Olay bu gece saat 00.00 sıralarında Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana geldi. Taraflar birbirlerine sandalyeler ile saldırıp silahlarla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olaya karıştığı belirlenen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Sadiye Alav

 

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