İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düğünde davetliler fazla alkol alınca ortalık karıştı

Düğünde davetliler fazla alkol alınca ortalık karıştı
Düğünde davetliler fazla alkol alınca ortalık karıştı

Küçükçekmece’de iddiaya göre düğünde alkolü fazla kaçıran şahıslar birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Düğünde davetliler fazla alkol alınca ortalık karıştı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz cuma akşamı Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde yaşandı. İddiaya göre düğüne katılan bir grup, aldıkları alkol sonrası karşıdaki masada oturanlara laf atmaya başladı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında kavga çıktı. Tarafların yumruk ve tekmelerle birbirine girdiği kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İki gruptaki kişiler de darp sonucu hafif yaralanırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Medeni Topaloğlu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.