İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düğünde facia: 8 kişi hastanelik oldu

Düğünde facia: 8 kişi hastanelik oldu
Düğünde facia: 8 kişi hastanelik oldu

Zonguldak’ta katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası hastanelik oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düğünde facia: 8 kişi hastanelik oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Gelik beldesinde gerçekleştirilen düğünde meydana geldi. İddialara göre düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bulantı kusma şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı.

Tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan bazı çocukların da aileleri tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanelere başvuran hastaların ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma sürüyor.

Onur Altındağ

İLGİLİ HABER
Elazığda düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
İLGİLİ HABER
Ankarada düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açtı Ankara’da düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açtı
İLGİLİ HABER
Başkentte düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi Başkent’te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.