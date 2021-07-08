Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi.

Ailesi ile komşularının düğününe giden İrem Kaplan, sahneye çıkıp, dans etmeye başladığı sırada düşüp, aniden bayıldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa süre içinde gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İrem Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Burada yapılan otopsinin ardından morgdan alındığı Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.



İsa Akar- Ahmet Serdar Eser

