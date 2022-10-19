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Düğünde 'halay' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Düğünde 'halay' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Düğünde 'halay' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde "halay çekme" meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bir düğünde halay çekme meselesinden ötürü tartışma çıktı. Tartışmada birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki H.D., evine giderek pompalı tüfeği aldı. Tüfekle düğünü basan H.D., burada Sedat Gizlenir'e ateş açtı. Sedat Gizlenir olay yerinde hayatını kaybederken, kurşunların isabet ettiği E.Ş. ve D.D. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
H.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İsmet Biçen
 

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