İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Düğünde havaya ateş açan magandalar yakalandı

Düğünde havaya ateş açan magandalar yakalandı
Düğünde havaya ateş açan magandalar yakalandı

Sefaköy'de düğünde havaya ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye düşüren şehir magandaları polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Sefaköy'de konvoy halinde semtte turladıktan sonra gelin almaya geldikleri sokağı kapatan damadın arkadaşları, sözde eğlence adı altında tabancalarla çocukların gözleri önünde güpegündüz havaya ateş açmıştı. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şehir magandalarını yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda B.Ö. (22) ve İ.Ş. (27) isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. ve İ.Ş. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.