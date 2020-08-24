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Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen düğünde havaya ateş edilmesi sonucu maganda kurşunu ile 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyünde köy meydanında ki düğünde silahla havaya ateş edildiği sırada silahlardan çıkan mermiler sekerek Gülhan Çetin'in (55) boğazına Melek Çakır'ın ise koluna isabet etti. Yaralanan iki kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Gülhan Çetin'i özel bir hastanenin acil servisine, kolundan yaralanan Melek Çakır'ı ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırdılar. Gülhan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken kimin ateş ettiği araştırılıyor.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol

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